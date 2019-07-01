Авдокат жены Глушакова рассказал о размере алиментов после смены клуба

Адвокат жены экс-капитана московского «Спартака», ныне хавбека грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин рассказал о том, что случится с алиментами после трансфера игрока, сообщает Sport24.ru.

По словам правозащитника, до сих проводится оценка имущества футболиста. Поэтому сумма алиментов пока неизвестна.

«Оценка имущества Глушакова, по моей информации, еще продолжается. Что касается адвокатского запроса в «Спартак» касательно отступных Дениса, наш запрос был принят, но у клуба есть 30 дней на ответ. И они еще не истекли», — рассказал Жорин.

Он добавил, что московский клуб должен передать «Ахмату» исполнительный лист о выплате алиментов.

«Если верить информации СМИ, зарплата Глушакова теперь составляет €1 млн. Значит, треть от этой суммы будет перечисляться на алименты», — заявил адвокат.

Пара поженилась в 2010 году. У них родились две дочери.

Бракоразводный процесс продолжается с осени 2018 года.

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