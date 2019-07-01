Глушаков определился с номером в «Ахмате»

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Игрок российской сборной по футболу Денис Глушаков дает автографы, 2011 год Игрок российской сборной по футболу Денис Глушаков дает автографы, 2011 год
Игрок российской сборной по футболу Денис Глушаков дает автографы, 2011 год
РИА «Новости»

Экс-капитан и полузащитник «Спартака», а ныне игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков определился с номер, под которым будет выступать, сообщает «СЭ».

По информации, опубликованной в официальном твиттер-аккаунте клуба, теперь футболист будет выступать под номером 88.

19 июня «Спартак» расстался с хавбеком, который защищал цвета столичного клуба с 2013 году.

29 июня на правах свободного агента игрок подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1».

В составе «Ахмата» Глушаков выступит на чемпионате и Кубке России сезона-2019/20.

Ранее экс-нападающий грозненской команды Андрей Федьков дал комментарий по поводу перехода Глушакова.