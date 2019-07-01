Глушаков определился с номером в «Ахмате»
Экс-капитан и полузащитник «Спартака», а ныне игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков определился с номер, под которым будет выступать, сообщает «СЭ».
По информации, опубликованной в официальном твиттер-аккаунте клуба, теперь футболист будет выступать под номером 88.
19 июня «Спартак» расстался с хавбеком, который защищал цвета столичного клуба с 2013 году.
29 июня на правах свободного агента игрок подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1».
В составе «Ахмата» Глушаков выступит на чемпионате и Кубке России сезона-2019/20.
Ранее экс-нападающий грозненской команды Андрей Федьков дал комментарий по поводу перехода Глушакова.
Новобранец грозненского "Ахмата" Денис Глушаков @DGlushakov8 выбрал игровой номер 8️⃣8️⃣ для участия в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне 2019/20 ������ pic.twitter.com/z1BpZG5Jil— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 1 июля 2019 г.