Глушаков определился с номером в «Ахмате»

Экс-капитан и полузащитник «Спартака», а ныне игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков определился с номер, под которым будет выступать, сообщает «СЭ».

По информации, опубликованной в официальном твиттер-аккаунте клуба, теперь футболист будет выступать под номером 88.

19 июня «Спартак» расстался с хавбеком, который защищал цвета столичного клуба с 2013 году.

29 июня на правах свободного агента игрок подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1».

В составе «Ахмата» Глушаков выступит на чемпионате и Кубке России сезона-2019/20.

Ранее экс-нападающий грозненской команды Андрей Федьков дал комментарий по поводу перехода Глушакова.