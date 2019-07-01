Ласицкене заняла первое место этапа Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой этапа Бриллиантовой лиги в американском городе Юджин, сообщает РИА «Новости».

Итоговый результат отечественной легкоатлетки — 2,04 метра.

При трех попытках покорить планку на высоте 2,08 у россиянки ничего не вышло.

В данный момент рекорд принадлежит Анне Чичеревой. Она смогла преодолеть планку на высоте 2,07.

На втором месте Бриллиантовой лиги оказалась спортсменка из США Вашти Каннингем с результатом 2,00. Третья строчка досталась прыгунье из Украины Ярославе Магучих, результат которой также равен 2,00.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Кестер Семеня поставила ультиматум ИААФ.