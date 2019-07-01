Экс-игрок «Ахмата» про Глушакова: Кадыров дураков в команду не берет

Экс-нападающий грозненского «Ахмата» Андрей Федьков дал комментарий по поводу перехода в команду экс-капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает «Советский спорт».

По его мнению, экс-игрок красно-белых — хороший футболист.

«Надо сразу сказать, что Рамзан Ахматович Кадыров никогда не возьмет дурака в свою команду. Да и кому какая разница, что там было в прошлом? Мне, честно говоря, достаточно того, что Денис очень хороший футболист. Пусть он и дальше показывает в инстаграме, как живет в Грозном, в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы», — заявил Федьков.

«Спартак» расстался с Глушаковым 19 июня. На правах свободного агента футболист перешел в грозненскую команду.

В составе красно-белых хавбек выступал с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата».