Новичок «Краснодара»: если бы мусульмане были психами, все бы уже умерли

Новый игрок «Краснодара» датский хавбек Юнес Намли поделился проблемами, с которыми он столкнулся из-за своих религиозных взглядов, сообщает Sport24.ru.

По словам игрока, он ощущает предвзятое отношение в свою сторону из-за веры.

«Порой ощущаю предрассудки на себе. Это как с расизмом. Мы живем в 2019 году, а вокруг до сих пор встречаются расисты — ну как это вообще может быть? Сами посудите, если бы все мусульмане были психами, как говорят в медиа, все давно были бы мертвы. Ведь их же так много, и они такие дикие! Но Коран учит, что если ты убил одного — значит убил все человечество. Согласно писанию, ты всегда должен делать благие вещи и проповедовать добро.

Так что безумцы есть во всех странах. Когда я читаю новости, они убивают меня. Жутко, что подобное происходит. Но поверьте, это не про настоящий ислам», — заявил датчанин.

Намли стал игроком «Краснодара» в мае этого года. Контракт футболиста с краснодарцами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее датчанин прокомментировал уровень профессионализма вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова .