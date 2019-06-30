Президент России Владимир Путин высказался об организации Европейских игр, которые прошли в Минске, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что организация Европиады была на высшем уровне.

«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — сказал он.

Путин прилетел в Минск 30 июня. Он посетил соревнования по боксу, а также принимает участие в церемонии закрытия Европейских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее глава МОК Томас Бах поздравил Путина с успехом сборной России на Европейских играх.