Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх

Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.

Сборная России выиграла общекомандный зачет на Европейских играх. Атлеты принесли 109 медалей из 200 разыгранных комплектов.

«Очень здорово, красиво и впечатляюще», — сказал Путин, когда говорил об успехах сборной России на Европиаде в Минске.

Сообщается, что российский лидер, прилетевший в Минск 30 июня, примет участие в Церемонии закрытия игры, которая состоится в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх.