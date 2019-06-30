«Валенсия» заинтересована в приобретении игрока ЦСКА

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Игрок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес Игрок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес
Игрок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес
РИА Новости

«Валенсия» может приобрести разыгрывающего московского ЦСКА Серхио Родригеса, передает Eurohoops.

По информации издания, клубы в настоящее время ведут переговоры.

Российский клуб имеет опцию продления контракта с баскетболистом, однако в ЦСКА еще не приняли окончательного решения касательно будущего испанца.

В прошлом сезоне Евролиги Родригес принял участие 35 матчах, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.

Ранее главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своих эмоциях после финала Единой лиги ВТБ.