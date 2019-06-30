«Валенсия» заинтересована в приобретении игрока ЦСКА

«Валенсия» может приобрести разыгрывающего московского ЦСКА Серхио Родригеса, передает Eurohoops.

По информации издания, клубы в настоящее время ведут переговоры.

Российский клуб имеет опцию продления контракта с баскетболистом, однако в ЦСКА еще не приняли окончательного решения касательно будущего испанца.

В прошлом сезоне Евролиги Родригес принял участие 35 матчах, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.

Ранее главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своих эмоциях после финала Единой лиги ВТБ.