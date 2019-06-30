Выбран знаменосец сборной России на церемонии закрытия Евроигр

Глава российской делегации на Европейских играх в Минске Андрей Конокотин заявил, что стрелок Сергей Каменский будет знаменосцем сборной на церемонии закрытия, передает ТАСС.

На Играх в столице Белоруссии Конокотин завоевал две золотые и одну серебряные награды.

Церемония закрытия Европейских игр пройдет 30 июня. Начало — 20.00 мск.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно стала победителем в медальном зачете Европейских игр в Минске.