Россия досрочно победила в медальном зачете Европейских игр

Сборная России досрочно стала победителем в медальном зачете Европейских игр в Минске, передает РИА «Новости».

Российские спортсмены завоевали 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Идущая на втором месте сборная Белоруссии (22-14-25) уже не сможет выйти на первое место.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований.

Ранее чемпион мира по греко-римской борьбе россиянин Александр Чехиркин рассказал о неприятной ситуации, случившейся с ним во время финального поединка II Европейских игр.