Неймар обратился к Суаресу после вылета Уругвая из Кубка Америки

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поддержал бывшего одноклубника по «Барселоне» Луиса Суареса после поражения команды Уругвая в матче 1/4 финала Кубка Америки против Перу, передает Sport24.

«Поднимайся. Ты лучший, брат. Я люблю тебя, друг», — обратился Неймар к Суаресу в социальной сети.

Встреча завершилась победой сборной Перу в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти). Единственный удар не реализовал Суарес «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Суарес заявил, что проигрыш Уругвая в 1/4 финала Кубка Америки несправедлив.