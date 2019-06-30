Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
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Сборная Мексики в серии пенальти одержала победу над командой Коста-Рики в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), передает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличился Рауль Хименес, у проигравших мяч забил Брайан Руис.
В серии 11-метровых точнее оказались мексиканцы — 5:4.
В полуфинале сборная Мексики встретится с победителем матча Гаити — Канада.
Ранее определились четвертьфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ.
Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
Мексика — Гаити — 2:1
Голы: 1:0 — Хименес, 44; 1:1 — Руис, 52 (пенальти).