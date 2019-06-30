Возлюбленная Губерниева рассталась с ним перед ответственным шагом

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей первой любви, сообщает dni.ru.

Своим откровением телеведущий поделился во время Ежегодной всероссийской премии «Выпускник-2019».

В ходе беседы с одним из известных ютуб-каналов Губерниев рассказал о том, как первая любовь бросила его в самый важный момент.

Девушку звали Лен Лукьянова. По словам комментатора, он хотел вывести отношения на новый уровень, однако девушка отказала Губерниеву, заявив, что спортсмены ей не нравятся.

Также телеведущий добавил, что пару лет назад случайно встретился с матерью своей бывшей возлюбленной

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев оценил работу Губерниева.