Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) наказали британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за блокировку соперника, сообщает F1News.ru.

Хэмилтона отодвинули на три позиции назад на стартовом поле гонки Гран-при Австрии. Сегодня, 29 июня, в квалификации он занял второе место, но в гонке стартовать ему придется лишь с пятой позиции.

В первом сегменте квалификации Хэмилтон заблокировал финского пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, который в этот момент находился на быстром круге.

Хэмилтон уже успел отреагировать на этот штраф.

«Полностью заслужил наказание и без проблем принял его. Это была моя ошибка, беру всю ответственность на себя. Блокировка не была сознательной с моей стороны. В любом случае, завтра у меня будет шанс отыграться», — сказал гонщик.

Гонка гран-при Австрии стартует завтра, 30 июня, в 16:00 (мск). Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать с 18 позиции.

Ранее судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом.