Переписка Родченкова стала причиной дисквалификации российского биатлониста

Российский биатлонист Александр Чернышов поделился мнением о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

По словам спортсмена, причиной для отстранения на четыре года стала переписка бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет. Грубо говоря, мне сказали: «У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны», — цитирует Чернышова ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинский биатлонист обрадовался дисквалификации россиян.