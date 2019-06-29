«Эвертон» выкупит защитника «Челси» за €33,5 млн

Руководство английского «Эвертона» намерено выкупить у лондонского «Челси» права на защитника «аристократов» Курта Зума, сообщает «СЭ».

По информации «Би-би-си», «синие» согласны расстаться с 24-летним футболистом за €33,5 млн.

В завершившемся сезоне француз принял участие в 36 матчах в составе «Эвертона» на правах аренды. На счету Зумы два забитых мяча и две отданных результативных передачи.

Ранее сообщалось, что возглавлявший английский «Арсенал» 22 года тренер уйдет во французскую «Ниццу».