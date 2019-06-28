Россия упрочила лидерство в общекомандном зачете Европейских игр

Российские спортсмены завоевали девять медалей после восьмого дня Европейских игр в Минске, передает ТАСС.

Всего было разыграно 12 комплектов медалей. Российские велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов завоевали золото в командной гонке преследования на треке.

Бронзу взяли Дарья Абрамова (бокс, до 57 кг), Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг), Мария Кузнецова (борьба, до 62 кг), Дарима Сандакова (бокс, до 75 кг), Дарья Шмелева (велотрек, кейрин), Дмитрий Мухомедьяров (велотрек, гонка по очкам), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (бадминтон), а также Владимир Иванов и Иван Созонов (бадминтон).

Всего в активе российских спортсменов 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. Сборная лидирует в общекомандном зачете.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы государства пока нет планов провести встречи с лидерами Белоруссии и Таджикистана на церемонии закрытия Европейских игр в Минске.