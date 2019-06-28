Представитель Кадырова озвучил новые данные об убийстве спортивного инструктора

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что убитый в Тольятти спортивный инструктор Илья Тягун не имеет отношения к клубу, передает «URA.RU».

Ранее сообщалось, что убитый являлся директором местного отделения клуба.

«Погибший не является директором филиала «Ахмата» в Тольятти. И не имеет к нему никакого отношения. Более того, филиал спортивного клуба в Тольятти находится в стадии создания», — сказал Каримов.

Ранее в «Ахмате» выразили соболезнования в связи с убийством спортивного инструктора.