В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

27 июня в Тольятти обнаружили тело директора бойцовского клуба «Ахмат» с огнестрельными ранениями, сообщает «Говорит Москва».

Возбуждено уголовное дело.

«В совершении данного преступления подозревается мужчина, 1985 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск», – написано в заявлении пресс-службы СУ СК РФ по Самарской области.

Это уже не первое громкое убийство в Тольятти за последнее время. Недавно в одном из кафе города был зарезан чемпион самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Кушнира задержан.