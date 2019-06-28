Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Федеральная служба исполнения наказаний раскрыла, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в одну и ту же колонию для отбытия наказания, сообщает ТАСС.

Напомним, что футболисты в мае получили реальные сроки за нападение в нетрезвом состоянии на водителя Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в октябре прошлого года.

Футболисты уже больше полугода находятся в СИЗО, но в скором времени должны быть переведены в колонию общего режима.

Вместе с футболистами в одной колонии будет также и брат Александра Кокорина — Кирилл Кокорин.

Ранее адвокат Кокорина сообщила, что у Александра обнаружена жидкость в коленном суставе.