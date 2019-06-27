Российский боец разорвал контракт с UFC из-за допинга

Российский боец Иван Штырков больше не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает Sport24.ru.

Контракт спортсмена с турниром был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Причины разрыва отношений неизвестны. Возможно, на решение повлиял проваленный россиянином допинг-тест.

У Штыркова брали несколько проб. Первый тест показал атипичный результат, хотя запрещенных веществ в организме бойца найдено не было. Однако при повторном анализе было выявлено содержание в незначительных количествах одного из неразрешенных к применению средств для набора массы.

По правилам UFC, боец должен получить наказание за те препараты, которые он принимал в течение года до подписания контракта с организацией.

Однако Штырков решил не ждать вынесения решения дисциплинарной комиссией. Он попросил освободиться от контракта, таким образом, спортсмен сможет найти для себя другие варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что американский боксер признался в презрении к Василию Ломаченко.