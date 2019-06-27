Задержан подозреваемый в убийстве российского дзюдоиста

В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве 27-летнего чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Подозреваемый — уроженец Азербайджана. Его обвиняют в насильственном убийстве спортсмена в одном из кафе Тольятти. Кушнира нашли во внутреннем дворике заведения с многочисленными колото-резаными ранами. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Кроме дзюдоиста ранение получил его приятель, но врачи оказали ему помощь, сейчас он проходит курс лечения.

«Уроженец Республики Азербайджан, 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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