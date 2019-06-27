Россия выиграла золото Европейских игр в соревнованиях байдарок-четверок
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Мужская сборная России победила в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске, сообщает РИА «Новости».
В составе российского экипажа выступали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов. Они показали результат в 1 минуту и 32,376 секунд.
Серебро выиграли представители Германии со временем 1.32,541, а бронза досталась словакам (1.33,721).
Россия продолжает уверенно лидировать в общем зачете Европиады.