Россия выиграла золото Европейских игр в соревнованиях байдарок-четверок

Мужская сборная России победила в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске, сообщает РИА «Новости».

В составе российского экипажа выступали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов. Они показали результат в 1 минуту и 32,376 секунд.

Серебро выиграли представители Германии со временем 1.32,541, а бронза досталась словакам (1.33,721).

Россия продолжает уверенно лидировать в общем зачете Европиады.

Ранее Хизриев прокомментировал победу над борцом из Грузии.