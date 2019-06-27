Украинский биатлонист обрадовался дисквалификации россиян

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал дисквалификации российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sports.ru.

Благодаря этому решению Пидручный стал чемпионом Европы-2015 в эстафете и победителем Универсиады-2013 в смешанной эстафете.

«Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили», — написал биатлонист в своем инстаграме.

Ранее Анфиса Резцова посоветовала главе ОКР идти к Путину.