Тринидад и Тобаго обыграл Гайану в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с командой Гайаны в матче заключительного тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. По голу оформили полузащитники Нил Даннс и Кевин Молино с передачи Леви Гарсии.

Ранее сообщалось, что Гондурас проиграл Кюрасао и лишился шансов на выход в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.

Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 3-й тур

Тринидада и Тобаго — Гайана — 1:1

Голы: 0:1 — Даннс, 54; 1:1 — Молино, 80.