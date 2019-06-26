СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

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Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают «РИА Новости».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Арсений набросился с ножом на свою мать и старшего брата из-за ревности.

«Мы опровергаем данную информацию. По делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашивается большой круг знакомых и родственников, продолжается выполнение экспертиз», — сказал представитель управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что друг старшего сына Соколова уверен в его невиновности в убийстве матери.