СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают «РИА Новости».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Арсений набросился с ножом на свою мать и старшего брата из-за ревности.
«Мы опровергаем данную информацию. По делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашивается большой круг знакомых и родственников, продолжается выполнение экспертиз», — сказал представитель управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что друг старшего сына Соколова уверен в его невиновности в убийстве матери.