Дочь Жасмин стала второй на соревнованиях по художественной гимнастике

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Дочь певицы Жасмин завоевала серебряную медаль на соревнованиях по художественной гимнастике, сообщает Teleprogramma.pro.

Об этом певица написала в своем инстаграме.

«У нас с Маргариткой (как изящно мама примазалась, а) сегодня почетное второе место на соревнованиях по гимнастике», — написала Жасмин.

Также она отметила, что всегда надеется на второе, а не на первое место.

«Потому что ребенок с одной стороны получит приз, а с другой будет чувствовать, что нет предела совершенству, что нужно всегда работать над собой, будет морально готов к тому, что вся жизнь — это вечная конкуренция, и не всегда в ней будут победы», — добавила Жасмин.

Ранее дочь Навки и Пескова выиграла первый в жизни турнир по фигурному катанию.