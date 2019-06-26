Дочь Жасмин стала второй на соревнованиях по художественной гимнастике
Дочь певицы Жасмин завоевала серебряную медаль на соревнованиях по художественной гимнастике, сообщает Teleprogramma.pro.
Об этом певица написала в своем инстаграме.
«У нас с Маргариткой (как изящно мама примазалась, а) сегодня почетное второе место на соревнованиях по гимнастике», — написала Жасмин.
Также она отметила, что всегда надеется на второе, а не на первое место.
«Потому что ребенок с одной стороны получит приз, а с другой будет чувствовать, что нет предела совершенству, что нужно всегда работать над собой, будет морально готов к тому, что вся жизнь — это вечная конкуренция, и не всегда в ней будут победы», — добавила Жасмин.
Ранее дочь Навки и Пескова выиграла первый в жизни турнир по фигурному катанию.