Поветкин не выступит на турнире в Саудовской Аравии
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин не сумеет выступить на турнире в Джидде (Саудовская Аравия).
Участие «Русского Витязя» в данном мероприятии было анонсировано ранее
«Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле», — цитирует промоутера Вадима Корнилова «Р-Спорт».
Стоит отметить, что в главном событии вечера пройдет бой с участием экс-чемпиона мира по боксу Амир Хана и Нираджа Гоята из Индии.