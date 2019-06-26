Поветкин не выступит на турнире в Саудовской Аравии

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин не сумеет выступить на турнире в Джидде (Саудовская Аравия).

Участие «Русского Витязя» в данном мероприятии было анонсировано ранее

«Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле», — цитирует промоутера Вадима Корнилова «Р-Спорт».

Стоит отметить, что в главном событии вечера пройдет бой с участием экс-чемпиона мира по боксу Амир Хана и Нираджа Гоята из Индии.

Ранее был назван соперник Мирзаева на турнире ACA 99.