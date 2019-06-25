Полиция Самарского региона просит помочь найти убийцу дзюдоиста

Полиция Самарской области призвала жителей региона региона помочь найти подозреваемого в убийстве мастера спорта по дзюдо в Тольятти Евгения Кушнира, сообщает «Советский спорт».

Органы правопорядка смогли установить личность находящегося в бегах возможного преступника.

«Преступник является 31-летним гражданином соседней республики. Его зовут Гахирманов Эльшан Эльман Оглы. Предположительно, его рост составляет 175–180 см. Он плотного телосложения, волосы темные средней длины. Мужчина не судим, не работает», — сообщили в ГУ МВД Самары.

В качестве особой приметы полицейские указали, что подозреваемый может быть ранен. Они считают, что он может находиться в Автозаводском районе города.

Инцидент произошел 24 июня. В результате уличной потасовки погиб чемпион Самарской области по дзюдо. Его друг был тяжело ранен. В данный момент врачи борются за его жизнь.

Одного из подозреваемых уже задержали. Второй находится в розыске.

Ранее сообщалось, что стала известна личность подозреваемого в убийстве дзюдоиста в Тольятти.