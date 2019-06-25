Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию футболистов

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Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири поддержал антироссийскую акцию футболистов во время матча национального чемпионата, сообщает «Советский спорт».

Организация не будет их наказывать.

–«На данный момент, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Нам не поступало никаких заявок ни от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ни от Международной футбольной ассоциации (ФИФА). Я также хочу лично подтверждать, что акция солидарности, в которой участвовали грузинские клубы на прошедшей неделе, полностью поддержана нами», — приводит слова Муджири сайт Первого канала в Грузии.

Инцидент с грузинскими футболистами прошел во время 19 тура национального чемпионата. В акции, направленной против России, приняли участие футболисты кутаисского «Торпедо», тьбилисского «Локомотива» и «Рустави». Игроки вышли на поле в маках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией».

Это выступление связано с участием российских депутатов в грузинском парламенте во время Международной ассамблеи православия.

Ранее в Российской федерации спорта прокомментировали антироссийские акции в грузинском футболе.