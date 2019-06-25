Хавбек «Спартака» исполнил странный танец на тренировке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Хавбек московского «Спартака» Жано Ананидзе решил станцевать во время тренировки, сообщает «Советский спорт».

В настоящее время столичная команда находится на предсезонных сборах в Австрии.

Там состоится Кубок Париматч Премьер. Турнир пройдет с 26 июня по 4 июля. С игроками «Спартака» встретятся футболисты другой московской команды — ЦСКА. Также красно-белые сыграют против таких российских клубов, как «Краснодар» и «Ростов».

Ранее сообщалось, что бывший игрок столичного клуба Денис Глушаков ответил на предложение известной российской певицы Ольги Бузовой поработать для нее оператором.