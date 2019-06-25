Пожар на яхте в Средиземном море поставил под угрозу жизнь Кличко
Известный украинский боксер Владимир Кличко едва не погиб на отдыхе в Испании, сообщает «Советский спорт».
По информации Bild, спортсмен проводил время на палубе яхты вместе с семьей и друзьями, когда там вспыхнул пожар.
Происшествие случилось в ночь на 24 июня. Судно, где отдыхал Кличко, двигалось от Ибицы на Майорку, находясь в нескольких километрах от берега.
Боксера и всех, кто находился на яхте, спасла береговая охрана и испанская служба спасения.
Профессиональную карьеру Кличко завершил 3 августа 2017 года. На его решение повлияло поражение в поединке с британским боксером Энтони Джошуа в апреле этого же года.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником.