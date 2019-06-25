Пожар на яхте в Средиземном море поставил под угрозу жизнь Кличко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/657/12346657/RIAN_2296408.HR-pic905-895x505-23700.jpg">

Известный украинский боксер Владимир Кличко едва не погиб на отдыхе в Испании, сообщает «Советский спорт».

По информации Bild, спортсмен проводил время на палубе яхты вместе с семьей и друзьями, когда там вспыхнул пожар.

Происшествие случилось в ночь на 24 июня. Судно, где отдыхал Кличко, двигалось от Ибицы на Майорку, находясь в нескольких километрах от берега.

Боксера и всех, кто находился на яхте, спасла береговая охрана и испанская служба спасения.

Профессиональную карьеру Кличко завершил 3 августа 2017 года. На его решение повлияло поражение в поединке с британским боксером Энтони Джошуа в апреле этого же года.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником.