Адетокунбо расплакался во время церемонии награждения как MVP сезона

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не смог сдержать эмоции во время церемонии вручения награды как самому ценному игроку регулярного сезона организации (MVP), сообщает «Советский спорт».

Во время речи после получения трофея спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его и верил в него. Это его родственники, партнеры по команде, тренеры и агенты. Он также выделил отца, умершего в 2017 году. Отдельно он упомянул и мать, назвав ее «героиней».

На протяжении всего выступления баскетболист не мог сдержать слез.

Ранее сообщалось, что форвард «Милуоки» Адетокунбо стал MVP сезона в НБА.

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG