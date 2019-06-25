Назван тренер года в НБА

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Стало известно, кто стал лучшим тренером по итогам сезона в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Наставник «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер стал лучшим тренером года, об этом стало известно на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2018/19.

В борьбе за награду специалист обошел Майкла Мэлоуна («Денвер Наггетс») и Дока Риверса («Лос-Анджелес Клипперс»).

Буденхольцер возглавляет «Милуоки» с 2018 года. В первом же сезоне под руководством 49-летнего специалиста «Бакс» стали победителями регулярного чемпионата, выиграв 60 матчей из 82.

Ранее назван лучший новичок года в НБА.