Грузинская федерация поддержала антироссийскую акцию футболистов

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Генеральный секретарь Грузинской футбольной федерации (ГФФ) Давид Муджири объявил, что не будет наказывать футболистов за антироссийскую акцию, сообщает «Советский спорт».

Заявление было опубликовано на официальном сайте Федерации.

«Ни одна из команд, участвующих в национальном чемпионате, не столкнется с санкциями. Мы не получали никаких заявлений из УЕФА или ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которую провели грузинские клубы на прошлой неделе, полностью поддерживается нами», — сказал Муджури.

Напомним, что три грузинских клуба вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.

Ранее сообщалось, что в ФИФА не знают про антироссийские акции грузинских клубов.