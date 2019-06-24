Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

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Футболисты украинского клуба «Ворскла» поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Напомним, что кутаисское «Торпедо» , а также столичные «Локомотив» и «Рустави» вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.

Игроки полтавской «Ворсклы» на тренировке сфотографировались с плакатом с аналогичной надписью, который держит в руках грузинский футболист полтавской команды Андро Гиоргадзе.

Ранее в УЕФА отреагировали на антироссийские акции грузинских футболистов.