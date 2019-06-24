Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба «Ворскла» поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Напомним, что кутаисское «Торпедо» , а также столичные «Локомотив» и «Рустави» вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.
Игроки полтавской «Ворсклы» на тренировке сфотографировались с плакатом с аналогичной надписью, который держит в руках грузинский футболист полтавской команды Андро Гиоргадзе.
Ранее в УЕФА отреагировали на антироссийские акции грузинских футболистов.
Плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе ����https://t.co/ZWvf3VKXk4— Tribuna.com Украина (@tribunaua) 24 июня 2019 г.