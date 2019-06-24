Сборная России по ММА взяла золото чемпионата Европы

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Сборная России по смешанному единоборству (ММА) взяла первенство чемпионата Европы в общекомандном зачете. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА в России.

Турнир проходит в столице Италии — Риме. Участие в европейском первенстве приняли более 300 бойцов из 35 стран.

По итогам чемпионата первое место заняла российская сборная, взяв пять золотых медалей и одну бронзу. Среди женщин чемпионкой Европы стала Виктория Дудакова в категории до 61,2 кг. Из мужчин первыми стали Магомед Алиев в категории до 52,2 кг, Саламат Исбулаев до 70,3 кг, Магомедхабиб Умаров до 83,9 кг и Игорь Глазков до 93 кг.

Вторые места турнира заняли Сулейман Бершигадов в категории до 56,7 кг, Евгений Морозов в весе до 77,1 кг и Гаджимурад Багаудинов до 120,2 кг.

Бронзовую медаль взял Магомедрасулу Гусенгаджиеву в категории до 61,2. ​

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