Колосков: грузинские клубы вряд ли накажут за антироссийские акции
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал антироссийскую акцию кутаисского «Торпедо», сообщают «РИА Новости».
Напомним, что игроки грузинского клуба вышли на поле в черных футболках, на которых была изображена карта Грузии с подписью «Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия».
«Нельзя оставлять такие акции без внимания. Наверняка это не осталось без внимания со стороны ФИФА и УЕФА, вряд ли будут санкции, но футбольные организации могут сделать предупреждение грузинской стороне. Не думаю, что стоит реагировать РФС, а МИД, скорее всего, выразит озабоченность», — сказал Колосков.
Также он добавил, что раньше с грузинским футболом у России были хорошие отношения.
«Знаменитый Давид Кипиани, которого я знал, перевернулся бы в гробу, если бы все это увидел», — добавил Колосков.
Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийский демарш футболистов в Грузии.