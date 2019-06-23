Колосков: грузинские клубы вряд ли накажут за антироссийские акции

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал антироссийскую акцию кутаисского «Торпедо», сообщают «РИА Новости».

Напомним, что игроки грузинского клуба вышли на поле в черных футболках, на которых была изображена карта Грузии с подписью «Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия».

«Нельзя оставлять такие акции без внимания. Наверняка это не осталось без внимания со стороны ФИФА и УЕФА, вряд ли будут санкции, но футбольные организации могут сделать предупреждение грузинской стороне. Не думаю, что стоит реагировать РФС, а МИД, скорее всего, выразит озабоченность», — сказал Колосков.

Также он добавил, что раньше с грузинским футболом у России были хорошие отношения.

«Знаменитый Давид Кипиани, которого я знал, перевернулся бы в гробу, если бы все это увидел», — добавил Колосков.

Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийский демарш футболистов в Грузии.