Российских футболистов втянули в демарш грузинских игроков против РФ

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Два российских футболиста играли в скандальных футболках кутаисского «Торпедо», сообщает «Советский спорт».

Игроки грузинского клуба вышли на матч в футболках с антироссийскими лозунгами, в которых Россию обвиняется в оккупации Грузии. В составе этого клуба играют два россиянина — защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

Футболки были специально заготовлены перед этим матчем, в интернете появилось множество фотографий футболистов с надписями: «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией!».

Аналогичные акции провели столичные грузинские клубы «Локомотив» и «Рустави».

Ранее сообщалось, что Миронов требует санкций против Грузии.