Американская фигуристка вышла замуж за россиянина

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Чемпионка Олимпийских игр — 2014 в Сочи по фигурному катанию из США Мэрил Дэвис объявила о свадьбе, передает «Советский спорт».

По информации People, спортсменка вышла замуж за российско-канадского фигуриста Федора Андреева.

Церемония бракосочетания прошла в французском города Вильнев-ле-Авиньон. Мероприятие проходило в отреставрированной ферме XVIII века. Торжество посетили 95 человек, в числе которых был и многолетний партнер Дэвис Чарли Уайт, с которым она и завоевала первое место ОИ-2014.

«Мне просто очень хотелось, чтобы это было похоже на дружеские или семейные посиделки», — сказала Дэвис.

Пара вместе уже девять лет. Они обручились в 2017 году.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова упала во время исполнения номера.