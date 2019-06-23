Сборная России по фехтованию заняла 1-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы

На завершившимся в Дюссельдорфе (Германия) чемпионате Европы по фехтованию лучшей стала сборная России. На ее счету 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

В личном первенстве чемпионом континента стал саблист Вениамин Решетников. В командном турнире золотые медали завоевали женские сборные России по рапире и по сабле и мужская команда по шпаге.

Обладателями серебряных наград стали рапиристка Инна Дериглазова, саблист Камиль Ибрагимов и женская сборная страны по шпаге. Бронзовые награды чемпионата Европы получили рапирист Алексей Черемисинов и саблистка Софья Великая.

По две золотые медали завоевали сборные Италии и Франции, по одной награде высшего достоинства на счету команд Германии, Израиля, Польши и Украины.