«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

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Московский «Локомотив» решил продлить контракты с защитниками столичного клуба Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом,а также хавбеком Александром Коломейцевым и голкипером Антоном Коченковым, сообщает «Советский спорт».

В стане «Локо» Коченков выступает с 2015 года. Он сыграл в 12 матчах во составе московской команды.

Ротенберг в завершившемся сезоне принял участие в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы крестообразных связок, полученной в декабре прошло года.

Игнатьев выступал за красно-зеленых в 2010 году, однако в 2012 покинул стан «железнодорожников». Защитник вернулся в «Локо» в 2016 году. В составе столичного клуба он провел 142 матча и стал автором 12 голов.

Коломейцев защищает цвета «Локомотива» с 2015 года. За московскую команду он отыграл 88 матчей, оформив шесть голов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн.