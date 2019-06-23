«Краснодар» поздравил вратаря с днем рождения

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«Краснодар» поздравил вратаря клуба Андрея Синицына в твиттере, сообщает «Советский спорт».

Футболисту исполнился 31 год.

«Поздравляем с днем рождения Андрея Синицына! 31 год сегодня нашему голкиперу! Удачи, успехов, здоровья и неиссякаемой силы!» – написано в поздравлении клуба в твиттере. К твиту было прикреплено видео с лучшими моментами с участием вратаря.

Синицын защищает цвета «быков» с 2012 года.

В завершившемся сезоне он сыграл в семи матчах за «Краснодар», пропустив в ворота команды восемь мячей.

Ранее сообщалось, что главный тренер грозненского «Ахмата» рассказал о проблемах команды.