«Краснодар» поздравил вратаря с днем рождения
«Краснодар» поздравил вратаря клуба Андрея Синицына в твиттере, сообщает «Советский спорт».
Футболисту исполнился 31 год.
«Поздравляем с днем рождения Андрея Синицына! 31 год сегодня нашему голкиперу! Удачи, успехов, здоровья и неиссякаемой силы!» – написано в поздравлении клуба в твиттере. К твиту было прикреплено видео с лучшими моментами с участием вратаря.
Синицын защищает цвета «быков» с 2012 года.
В завершившемся сезоне он сыграл в семи матчах за «Краснодар», пропустив в ворота команды восемь мячей.
Ранее сообщалось, что главный тренер грозненского «Ахмата» рассказал о проблемах команды.
Поздравляем с днём рождения Андрея Синицына @Sinicynand!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 23 июня 2019 г.
31 год сегодня нашему киперу! ��
Удачи, успехов, здоровья и неиссякаемой силы! ��https://t.co/n88fTQj4WS#СДнемРождения #HappyBirthday pic.twitter.com/obBSNQVc5Q