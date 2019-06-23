Лобов хочет стать чемпионом мира по боксу на кулаках

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Победитель Bare Knuckle FC 6 Артем Лобов объявил о своем желании стать чемпионом мира по боксу на кулаках, сообщает «Советский спорт».

Русско-ирландский спортсмен смог победить американца Пола Малиньяджи единогласным решением судей по итогу пяти раундов — 48:47, 48:47, 48:47.

«Я собираюсь стать первым ирландцем, который будет чемпионом мира по боксу на кулаках. Есть люди, которые много говорят, но потом пропадают. Так и Поли появился. Если честно, вы можете любить или ненавидеть это, однако, будучи бойцом, я всегда уважаю соперника, который прибыл сюда драться, – цитирует Лобова твиттер MMAFighting.com.

Ранее Малиньяджи прокомментировал свое поражение в поединке на голых кулаках.