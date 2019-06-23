Хореограф Загитовой извинился за украденный номер

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Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз принес извинения за украденный номер, передает «Советский спорт».

Об этом в сторис инстаграма рассказала танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез, которая и обвинила фигуристку и ее хореографа в воровстве.

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять схожие движения — они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло.

Спасибо за вашу поддержку — я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», — сказала Гомез.

Ранее сообщалось, что Загитову вновь обвинили в воровстве.