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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову вновь обвинили в воровстве, сообщает «Советский спорт».

Танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез заявила, что Загитова и ее хореограф Даниил Глейхенгауз украли часть ее номера. Она отметила, что новое выступление фигуристки под композицию американской певицы Билли Айлиш Bad Guy очень похоже на номер самой Гомез.

«Тот момент, когда мою хореографию к песне Bad Guy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет до России», — написала Гомез в инстаграме.

Одним постом в инстаграме хореограф не обошлась и написала в комментариях под публикациями Глейхенгауза в соцсетях. Однако хореограф Загитовой удалил комментарии и отключил возможность комментировать этот пост.

До этого фанаты Евгении Медведевой также возмутились, что Загитова выбрала эту песню. В одном из интервью Медведева указала, что это ее любимая композиция.

Ранее видео показательного номера Загитовой появилось в сети.