Сын Ильи Ковальчука потренировался в бразильском футбольном клубе
Филипп Ковальчук, сын капитана сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, потренировался в одном из лучших бразильских клубов — «Коринтиансе», сообщает Sport24.
Об этом написал в своем твиттере экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.
«Летел из Майами с Ильей Ковальчуком. Оказывается, его 10-летний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в «Коринтианс» в Бразилии», — написал экс-футболист.
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