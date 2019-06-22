Сын Ильи Ковальчука потренировался в бразильском футбольном клубе

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Филипп Ковальчук, сын капитана сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, потренировался в одном из лучших бразильских клубов — «Коринтиансе», сообщает Sport24.

Об этом написал в своем твиттере экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.

«Летел из Майами с Ильей Ковальчуком. Оказывается, его 10-летний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в «Коринтианс» в Бразилии», — написал экс-футболист.

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