Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

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Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга. Политик перенес две операции, однако ему до сих пор необходимо лечение.

«Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол», — заявил Валуев в эфире программы «Он и Она» на канале «ТВ Центр».

Также парламентарий рассказал о сложностях операции на головном мозге.

«В итоге дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать», — сказал Валуев.

Экс-боксер отметил, что ему необходимо ежемесячно проходить терапию.

Ранее Валуев прокомментировал сенсационную победу Энди Руиса над непобежденным Энтони Джошуа.