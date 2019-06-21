Кокорину и Мамаеву рассказали об опасностях в колонии

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Адвокат Геннадий Смагин рассказал, чего стоит опасаться осужденным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в колонии, передает «РИА Новости».

По словам юриста, колония общего режима практически ничем не отличается от СИЗО, однако толпа может сломать любого.

«Прежде рассказами про блатных пугали — теперь это все ерунда. В колониях сидят такие же люди. Потом у них наверняка будет группа поддержки — мужики, которые болеют за их команды. Хотя дураков везде много. Кто-то захочет что-то где-то…

Но, как я понимаю, Кокорин и Мамаев тоже не простаки, за себя постоять смогут, и за них наверняка кто-то заступится. А сделать козлом отпущения можно любого, даже самого сильного и дерзкого. Толпа может любого сломать. А вообще таких беспредельных лагерей в России практически нет. Может, где-нибудь в Иркутской области остались…» — сказал он.

Кокорину, Мамаеву и их сообщникам осталось сидеть примерно полгода.

Ранее сообщалось, что Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию.