ЦСКА близок к подписанию хорватского защитника

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Защитник хорватского клуба «Славен Белупо» Звонимир Шарлия этим летом может оказаться в чемпионате России, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно интернет-порталу Epodravina.hr, о трансфере Шарлии практически договорился московский ЦСКА. Ожидается, что 22-летний хорват пополнит состав армейцев на правах годичной аренды с правом дальнейшего выкупа.

Ожидается, что 22 июня Шарлия пройдет медобследования перех переходом в ЦСКА и присоединится к команде.

В завершившемся сезоне защитник провел 31 матч в чемпионате Хорватии.

Ранее сообщалось, что сестра Влашича объяснила решение брата остаться в ЦСКА.