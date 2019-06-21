ЦСКА близок к подписанию хорватского защитника
Защитник хорватского клуба «Славен Белупо» Звонимир Шарлия этим летом может оказаться в чемпионате России, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно интернет-порталу Epodravina.hr, о трансфере Шарлии практически договорился московский ЦСКА. Ожидается, что 22-летний хорват пополнит состав армейцев на правах годичной аренды с правом дальнейшего выкупа.
Ожидается, что 22 июня Шарлия пройдет медобследования перех переходом в ЦСКА и присоединится к команде.
В завершившемся сезоне защитник провел 31 матч в чемпионате Хорватии.
Ранее сообщалось, что сестра Влашича объяснила решение брата остаться в ЦСКА.